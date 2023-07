Polonia-USA, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere finale VNL maschile

Presentazione e come seguire in tv e streaming la finale di VNL maschile tra polacchi e statunitensi, che si disputerà alla "Ergo Arena" di Danzica. In semifinale le due Nazionali hanno sconfitto rispettivamente Giappone (3-1) e Italia (3-0). Fischio d'inizio ore 20.

Questa sera alle ore 20 alla "Ergo Arena" di Danzica (Polonia), si disputerà il match Polonia-USA, valevole per la finale di finale di Nations League (volley maschile). Nella fase a gironi della manifestazione, le due Nazionali si sono classificate rispettivamente al terzo e primo posto con 25 e 31 punti e nella fase finale i polacchi hanno sconfitto Brasile (3-0) e Giappone (3-1), mentre gli statunitensi, Francia (3-2) e Italia (3-0).

Nella fase a gironi questa sfida si è giocata a Rotterdam lo scorso 24 giugno, con la Nazionale stelle e strisce vittoriosa con il risultato di 3-0 (25-22, 25-18, 25-19 i parziali). Chi avrà la meglio, succederà nell'Albo d'Oro della manifestazione ai transalpini, che la scorsa estate vinse in finale proprio contro gli USA al tie break (25-16, 25-19, 15-25, 21-25, 15-10).

Nel pomeriggio odierno, si è disputata la finalina per il terzo post0, che ha visto il successo dei nipponici sugli azzurri per 3-2 (25-18, 25-23, 17-25, 17-25, 15-9).

Dove vedere Polonia-Usa in tv e streaming

La sfida finale di VLN maschile tra Polonia-USA sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder); per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

L'incontro di Danzica si si potrà seguire anche sulla piattaforma della federazione internazionale volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento.