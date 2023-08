Dove vedere Europei volley femminile, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky?

Presentazione e come seguire in tv e streaming i campionati europei di volley femminile che partiranno il 15 agosto per concludersi il 3 settembre. L'Italia del ct Davide Mazzanti è inserita nel girone B con Romania, Svizzera, Bulgaria, Bosnia e Croazia.

Da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre si disputeranno i Campionati europei di volley femminile (in Belgio, Estonia, Italia, Germania) che vedranno al via 24 Nazionali divise in quattro gironi da sei (cinque le partite ogni raggruppamento) e dove si qualificheranno agli ottavi di finale le prime quattro squadre di ogni gruppo.

L'Italia del ct Davide Mazzanti è inserita nel girone B con Romania, Svizzera, Bulgaria, Bosnia e Croazia e giocherà le sue partite a Verona (l'esordio contro le rumene, stasera ore 20), Monza e Torino. Di seguito le quattordici convocate per la manifestazione continentale:

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio

Opposti: Sylvia Nwakalor, Paola Egonu, Ekaterina Antropova

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi.

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.

Italia, partite fase a gironi

Martedì 15 agosto

Italia vs Romania (Verona, ore 20)

Venerdì 18 agosto

Italia vs Svizzera (Monza, ore 21)

Sabato 19 agosto

Bulgaria vs Italia (Monza, ore 21)

Martedì 22 agosto

Italia vs Bosnia ed Erzegovina (Torino, ore 21)

Mercoledì 23 agosto

Italia vs Croazia (Torino, ore 21)

Calendario europei volley femminile 2023

Martedì 15 agosto

20.00 Italia – Romania

Mercoledì 16 agosto

18.00 Svizzera – Bosnia Erzegovina

19.00 Estonia – Francia

21.00 Bulgaria . Croazia

Giovedì 17 agosto

16.00 Finlandia – Slovacchia

18.00 Bosnia Erzegovina – Bulgaria

19.00 Olanda – Spagna

20.00 Ungheria – Belgio

20.00 Grecia – Germania

21.00 Romania – Croazia

Venerdì 18 agosto

16.00 Slovacchia – Olanda

17.00 Serbia – Ucraina

17.00 Turchia – Svezia

18.00 Bosnia Erzegovina – Croazia

19.00 Francia – Spagna

20.00 Slovenia – Polonia

20.00 Azerbaijan – Repubblica Ceca

21.00 Italia – Svizzera

Sabato 19 agosto

15.00 Slovacchia – Spagna

17.00 Ucraina – Ungheria

17.00 Svezia – Grecia

18.00 Romania – Svizzera

18.00 Estonia – Finlandia

20.00 Slovenia – Belgio

20.00 Azerbaijan – Germania

21.00 Italia – Bulgaria

Domenica 20 agosto

15.00 Francia – Finlandia

17.00 Serbia – Slovenia

17.00 Grecia – Repubblica Ceca

18.00 Olanda – Estonia

20.00 Ungheria – Polonia

20.00 Turchia – Azerbaijan

Lunedì 21 agosto

16.00 Francia – Slovacchia

17.00 Polonia – Serbia

17.00 Repubblica Ceca – Turchia

18.00 Bosnia Erzegovina – Romania

19.00 Spagna – Finlandia

20.00 Belgio – Ucraina

20.00 Germania – Svezia

21.00 Croazia – Svizzera

Martedì 22 agosto

16.00 Olanda – Francia

17.00 Slovenia – Ungheria

17.00 Azerbaijan – Grecia

18.00 Bulgaria – Romania

19.00 Estonia – Slovacchia

20.00 Belgio – Polonia

20.00 Germania – Repubblica Ceca

21.00 Italia – Bosnia Erzegovina

Mercoledì 23 agosto

16.00 Finlandia – Olanda

17.00 Ucraina – Slovenia

17.00 Grecia – Turchia

18.00 Svizzera – Bulgaria

19.00 Estonia – Spagna

20.00 Ungheria – Serbia

20.00 Svezia – Azerbaijan

21.00 Italia – Croazia

Giovedì 24 agosto

17.00 Polonia – Ucraina

17.00 Repubblica Ceca – Svezia

20.00 Serbia – Belgio

20.00 Turchia – Germania

Europei volley femminile, programma di gioco

Fase a gironi : 15-24 agosto

: 15-24 agosto Ottavi di finale : dal 26 al 28 agosto

: dal 26 al 28 agosto Quarti di finale : 29-30 agosto

: 29-30 agosto Semifinali : 1° settembre

: 1° settembre Finali: 3 settembre

Dove vedere Europei volley femminili

I Campionati europei di volley femminile saranno visibili sulla Rai (secondo o terzo canale) per quanto riguarda le partite della Nazionale azzurra, mentre per le altre sfide i canali di riferimento saranno Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), Sky Sport Summer (ch. 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 205).

Possibilità anche di seguire lo streaming gratuito di RaiPlay, oppure tramite la piattaforma satellitare, dove per gli abbonati ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, previo abbonamento.