Dove vedere Europei volley maschile, streaming gratis e diretta tv Rai, DAZN o Sky Sport?

Presentazione e come seguire in tv e streaming i campionati europei di volley maschile che partiranno il 28 agosto per concludersi il 16 settembre. L'Italia del ct Ferdinando De Giorgi è inserita nella Pool A con Belgio, Estonia, Germania, Svizzera e Serbia.

Da lunedì 28 agosto a sabato 16 settembre si disputeranno i Campionati europei di volley maschile (in Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord) che vedranno al via 24 Nazionali divise in quattro gironi da sei (cinque le partite ogni raggruppamento) e dove si qualificheranno agli ottavi di finale le prime quattro squadre di ogni raggruppamento.

L'Italia del ct Ferdinando De Giorgi è inserita nella Pool A con Belgio (esordio questa sera a Bologna), Estonia, Germania, Svizzera e Serbia. Di seguito i quattordici convocati per la manifestazione continentale:

Palleggiatori : Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori : Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi. Centrali : Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò

Italia, partite fase a gironi

Lunedì 28 agosto

21.15 Italia vs Belgio (a Bologna)

Giovedì 31 agosto

21.15 Italia vs Estonia (a Perugia)

Venerdì 1° settembre

21.00 Italia vs Serbia (a Perugia)

Lunedì 4 settembre

21.00 Italia vs Svizzera (ad Ancona)

Mercoledì 6 settembre

21.00 Italia vs Germania (ad Ancona)

Dove vedere Europei volley maschili in tv e streaming

I Campionati europei di volley femminile saranno visibili sulla Rai (secondo o terzo canale) per quanto riguarda le partite della Nazionale azzurra, mentre per le altre sfide i canali di riferimento saranno Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), Sky Sport Summer (ch. 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 205).

Possibilità anche di seguire lo streaming gratuito di RaiPlay, oppure tramite la piattaforma satellitare, dove per gli abbonati (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, previo abbonamento.