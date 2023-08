Europei volley femminile, le parole di Mazzanti alla vigilia di Italia-Bosnia Erzegovina

Alla vigilia di Italia- Bosnia ed Erzegovina Davide Mazzanti cerca di mantenere alta la concentrazione delle proprie ragazze. Il ct rimprovera alle azzurre di non essere state fino a questo momento sempre perfette nell'approccio alla gara

Davide Mazzanti ct della Nazionale italiana di volley femminile

L'Italia dopo il percorso netto che ha visto le azzurre superare la Romania all'esordio, la Svizzera e la Bulgaria si appresta ad affrontare le ultime due gare della Pool. Avversaria di domani la Bosnia ed Erzegovina. Il ct Davide Mazzanti ha parlato alla vigilia del match individuando i punti da migliorare in vista delle gare future.

Le dichiarazioni di Davide Mazzanti

Queste le parole di Davide Mazzanti, ct della Nazionale italiana di volley femminile, alla vigilia della sfida contro la Bosnia ed Erzegovina: « In vista di queste due ultime sfide della Pool dobbiamo continuare a crescere e soprattutto migliorare il modo di entrare in partita – ha ammesso il CT Davide Mazzanti – perché non sempre siamo stati bravi nell’approccio alla partita. In avvio dobbiamo abituarci a mettere tutto e subito evitando atteggiamenti conservativi mettendo subito il nostro ritmo in campo. Dal punto di vista tecnico stiamo lavorando su alcuni dettagli come i tempi d’attacco e il contrattacco dove a volte perdiamo delle occasioni. Abbiamo analizzato questi aspetti, li alleneremo sperando di riuscire a metterli subito in campo già da domani contro la Bosnia ed Erzegovina».