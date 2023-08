Italia-Bosnia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Europei volley femminile

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match dell'Italia di ct Davide Mazzanti contro la Bosnia valevole per la quarta giornata del gruppo B degli europei di volley femminile. Le azzurre sono al momento a punteggio pieno con nove punti e già qualificate agli ottavi di finale.

Questa sera alle ore 21.15 al Pala Ruffini di Torino si disputerà il match Italia-Bosnia, valevole per la quarta giornata del gruppo B dei Campionati europei di volley femminile, che in classifica vede le azzurre a punteggio pieno con nove punti grazie ai successi (senza perdere un set) contro Romania, Svizzera e Bulgaria. Le bosniache invece sono al quarto posto con cinque punti (ma hanno giocato una gara in più) e sono a serio rischio eliminazione.--

Per la Nazionale italiana, già certa della qualificazione agli ottavi di finale, domani sera ci sarà l'ultima sfide del girone B contro la Croazia (ore 21, sempre a Torino).

Dove vedere Italia-Bosnia in tv e streaming

La sfida Italia-Bosnia sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder e 58 del digitale terrestre) fino alle ore 22, per poi passare la linea a Rai 2, compreso lo streaming gratuito su Rai Play.

Possibilità anche di seguire anche l'importante match delle azzurre su Sky Sport Arena (ch. 205); per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).