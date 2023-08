Italia-Romania, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Europei volley femminile

Presentazione e come seguire in tv e streaming l'esordio a Verona delle azzurre di ct Davide Mazzanti contro la Romania, valevole per la prima giornata del gruppo B degli europei di volley femminile. Svizzera, Bulgaria, Bosnia e Croazia le altre Nazionali del raggruppamento.

Questa sera all'Arena di Verona si disputerà il match Italia-Romania, valevole per la prima giornata del gruppo B dei Campionati europei di volley femminile che cominceranno proprio oggi, per concludersi domenica 3 settembre. Svizzera, Bulgaria, Bosnia e Croazia le altre Nazionali del raggruppamento, che le azzurre del ct Davide Mazzanti affronteranno nei prossimi giorni. Alla fase finale si qualificheranno le prime quattro con l'Italia che parte con i favori del pronostico per chiudere il girone al primo posto.

Italia, le 14 convocate

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio

Opposti: Sylvia Nwakalor, Paola Egonu, Ekaterina Antropova

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi.

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.

Dove vedere Italia-Romania in tv e streaming

La sfida Italia-Romania sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 3, compreso lo streaming gratuito su Rai Play; possibilità anche di seguire l'esordio delle azzurre sui canali Sky Sport Summer (ch. 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 205). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, previo abbonamento.