Italia-Spagna, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Europei volley femminile

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match dell'Italia di ct Davide Mazzanti contro la Spagna, valevole per gli ottavi di finale degli europei di volley femminile. La vincente sfiderà chi avrà la meglio nell'altra sfida, che vedrà opposte Francia-Romania.

Domani sera alle ore 21.15 al "Palazzo Wanny" di Firenze si disputerà il match Italia-Spagna valevole per gli ottavi di finale dei Campionati europei di volley femminile. Nel girone eliminatorio (gruppo B) le azzurre si sono classificate al primo posto a punteggio pieno con 15 punti e senza perdere un set, mentre le iberiche nel gruppo C sono arrivate al quarto posto con 7 punti (due vittorie e tre sconfitte).

La vincente dell'incontro, sfiderà nei quarti di finale (martedì 29) chi avrà la meglio nell'altro incontro, che vedrà opposte Francia-Romania (domani ore 18, sempre a Firenze).

Dove vedere Italia-Spagna in tv e streaming

La sfida Italia-Spagna sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder e 58 del digitale terrestre) fino alle ore 22, per poi passare la linea a Rai 2, compreso lo streaming gratuito su Rai Play.

Possibilità anche di seguire anche l'importante match delle azzurre su Sky Sport Arena (ch. 205); per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).