Europei volley maschile, da oggi i quarti: il quadro completo

Gli Europei di volley maschile entrano nel vivo e tra oggi e domani si giocheranno i quarti di finale. L'Italia di Fefè De Giorgi che fino a questo momento ha disputato un torneo senza sbavature affronterà l'Olanda dopo aver superato gli ottavi con la Macedonia del Nord.

EUROPEI VOLLEY MASCHILE, IL QUADRO DEI QUARTI DI FINALE

Questo il quadro completo con date e orari dei quarti di finale degli Europei di volley maschile:

Quarti di finale a Varna, 11 settembre

Ore 17.30 QF3: Slovenia vs Ucraina

Ore 21.00 QF4: Francia vs Romania

Quarti di finale a Bari, 12 settembre

Ore 18.00 QF2: Polonia vs Serbia

Ore 21.00 QF1: Italia vs Olanda

PERCORSO AZZURRO FINO AD ORA PERFETTO

Il percorso azzurro agli Europei di volley maschile fino a questo momento è stato perfetto. I ragazzi di Fefè De Giorgi hanno risposto presente acquisendo sicurezza durante le varie partite. Certo ora il livello si alzerà così come il coefficiente di difficoltà. L'impressione dall'esterno è però che questa squadra abbia tutti i requisiti per riconfermarsi campione d'Europa. Gli azzurri nella sfida contro l'Olanda saranno spinti dai calorosissimi tifosi di Bari che già hanno aiutato la squadra nella vittoria agli ottavi contro la Macedonia del Nord. In caso di passaggio del turno Giannelli e compagni affronteranno in semifinale la vincente tra Francia e Romania. Si giocherà a Roma, sede anche della finalissima, il 14 settembre.