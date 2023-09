Europei volley maschile, le parole di De Giorgi alla vigilia degli ottavi

Tutto pronto per la fase da dentro o fuori agli Europei di Volley maschile. L'Italia di Fefè De Giorgi si sta preparando alla sfida di Bari contro la Macedonia del Nord valida per gli ottavi di finale. Fino a questo momento percorso in discesa per Giannelli e compagni che puntano a riconfermarsi campioni continentali.

Fefè De Giorgi, ct della Nazionale di volley maschile

L'Italia si prepara per la seconda fase degli Europei di volley maschile. I 14 azzurri campioni continentali in carica affronteranno la Macedonia del Nord in un match nel quale il favore del pronostico pende decisamente dalla parte di Giannelli e compagni.

EUROPEI VOLLEY MASCHILE, FINO AD ORA TUTTO BENE

Il percorso dell'Italia agli Europei di Volley maschile è stato fino a questo momento in discesa. Gli azzurri hanno conquistato cinque vittorie in altrettante partite durante le quali il ct De Giorgi,nonostante si sia quasi sempre affidato al sestetto tirolare, ha dato modo a tutti i componenti del roster di scendere in campo. Ora il livello di difficoltà si alzerà anche se gli ottavi contro la Macedonia del Nord non dovrebbero rappresentare un ostacolo insormontabile. L'ultima sfida che ha preceduto quella degli ottavi è coincisa con la vittoria al tie-break contro la Germania.

LE DICHIARAZIONI DI DE GIORGI

Queste le dichiarazioni di Fefè De Giorgi alla vigilia della sfida contro la Macedania del Nord, ottavo di finale degli Europei di volley maschile, raccolte sul sito della Federazione italiana pallavolo: «Fino ad ora è stato un percorso in cui la nostra gente ha risposto alla grande e ora, nella mia terra, sarà sicuramente così. Ora siamo pronti per giocarci le partite da dentro o fuori, oggi studieremo la Macedonia del Nord e capiremo di più della nostra avversaria. Tutte le squadre arrivate agli ottavi hanno sicuramente grandi qualità. Fino ad ora abbiamo vissuto una festa della pallavolo impressionante con grande coinvolgimento, dal punto di vista tecnico abbiamo cercato di coinvolgere tutti i ragazzi nelle varie situazioni, l'ultima partita con la Germania è stata tosta, anche se senza valore per la classifica abbiamo deciso di non mollare con la partecipazione di diversi giocatori. Abbiamo cancellato ciò che è stato il passato, stiamo affrontando questo Europeo con la consapevolezza di essere una squadra competitiva ma senza pensare al passato, ci sono diverse squadre che puntano alla medaglia, cercheremo di giocarci le nostre opportunità».