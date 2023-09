Europei volley maschile, l'Italia vince ancora e si prepara agli ottavi

L'Italia di Fefè De Giorgi vince ancora nell'ultima partita del girone degli Europei di volley maschile e si presenta agli ottavi con cinque vittorie su cinque. Gli azzurri si preparano alla sfida degli ottavi di finale contro la Macedonia del Nord che si svolgerà a Bari.

Fefè De Giorgi ct della Nazionale italiana di volley maschile

Buona anche l'ultima partita del girone degli Europei volley maschile per l'Italia di Fefè De Giorgi che supera ad Ancona per 3-2 la Germania. Il ct azzurro ha approfittato del fatto che non c'era niente in palio per provare nuove soluzioni in vista delle prossime sfide da dentro o fuori. Fino a questo momento senza sbavature il percorso azzurro.

Europei volley maschile, l'Italia di De Giorgi fa cinque su cinque

Ultima partita della fase a gironi per l'Italia di Fefè De Giorgi che supera in cinque set la Germania e si prepara alla seconda fase, quella da dentro o fuori, degli Europei volley maschile.

Debutto in questo torneo per Mattia Bottolo che è entrato in campo a partita in corso, il ct pugliese ha dunque dato spazio durante questa prima fase a tutto il roster. Agli ottavi di finale l'Italia ora affronterà a Bari nella giornata di sabato 9 settembre la Macedonia del Nord; la partita non dovrebbe presentare troppi problemi per Giannelli e compagni che puntano decisamente a chiudere la rassegna continentale con una medaglia.

Questo il tabellino di Italia-Germania:

Italia – Germania 3-2 (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12)

Italia: Michieletto 21, Giannelli 1, Galassi 5, Lavia 10, Romanò 15, Russo 12, Balaso (L), Sbertoli 2, Scanferla (L), Bottolo 0, Rinaldi 3, Mosca 1. N.e. Bovolenta, Sanguinetti. All. De Giorgi.

Germania: Tille 4, Reichert 14, Karlitzek 26, Krage 7, Rohrs 17, Maase 9, Zenger (L), Schott 0. N.e. Fromm, Kaliberda (L), Grozer, Kampa, Brehme, Krick. All. Winiarski.

Arbitri: Ozan Cagi Sarikaya (TUR), Igor Porvaznik (SVK)

Durata set: 28, 30, 30, 27, 16.

Italia: 7 a, 20 bs, 9 mv, 29 et.

Germania: 13 a, 23 bs, 3 mv, 32 et.

Le dichiarazioni

A fine partita ha parlato tra i vari protagonosti Alessandro Bovolenta, figlio del grandissimo Vigor scomparso nel 2012. La sua presenza a questi Europei di volley maschile è sicuramente una delle più belle pagine. Queste le sue parole raccolte sul sito della Federazione italiana pallavolo: « La Germania ha dimostrato di essere una squadra competitiva, ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati bravi a non mollare mai. Questa vittoria ci soddisfa, abbiamo dato tutto e siamo felici ».