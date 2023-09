Europei volley maschile, l'Italia vola ai quarti

Tutto bene per l'Italia di De Giorgi agli Europei di volley maschile. Pronostico rispettato e vittoria per 3-0 negli ottavi di finale contro la Macedonia del Nord. Ora testa ai quarti di finale per Giannelli e compagni che affronteranno l'Olanda. Finora gli azzurri hanno sempre vinto.

Fefè De Giorgi ct della Nazionale maschile di volley

Europei volley maschile, tutto bene per l'Italia di De Giorgi che a Bari ha superato agli ottavi senza troppi patemi d'animo la Macedonia del Nord. Gli azzurri hanno vinto per 3-0 di fronte a 5000 calorosissimi tifosi. Ora testa all'Olanda, avversaria ai quarti di finale.

Pronostico rispettato per l'Italia di Fefè De Giorgi che negli ottavi di finale contro la Macedonia del Nord si è imposta per 3-0. Buona prova per gli azzurri che sapevano di avere di fronte una squadra dal livello inferiore. Concentrazione mantenuta e obiettivo raggiunto senza troppe difficoltà. Ora testa ai quarti di finale nei quali si affronerà l'Olanda, l'ostacolo presenta un grado di difficoltà maggiore. Questa Nazionale sembra però al momento avere tutti i numeri per confermare il titolo continentale.

Europei volley maschile, il tabellino di Italia-Macedonia del Nord

Questo il tabellino di Italia-Macedonia del Nord:

Italia - Macedonia del Nord 3 - 0 (25-20, 25-12, 25-15)

Italia: Michieletto 12, Giannelli 4, Galassi 6, Lavia 16, Romanò 12, Russo 8, Balaso (L), Scanferla (L), Bovolenta 0, Sbertoli 0. N.e. Bottolo, Rinaldi, Sanguinetti, Mosca, All. De Giorgi.

Macedonia del Nord: Gjorgiev N. 9, Milev 2, Ljaftov 10, Despotovski 1, Madjunkov 5, Savovski 4, Angelovski (L), Gjorgiev G. 0, Iliev 0, Kostikj 0, Richliev (L). N.e. Efremov, Lepidovski, Nakov. All. Milenkoski.

Arbitri: Bernard Valentar (SVN), Zsolt Mezoffy (HUN)

Durata set: 28 , 23 , 24.

Italia: 5 a, 10 bs, 9 mv, 16 et.

Macedonia del Nord: 1 a, 8 bs, 4 mv, 17 et.