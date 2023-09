Italia-Germania, streaming gratis e diretta TV Live: dove vedere Europei volley maschile

Presentazione e come seguire in tv e streaming l'ultimo match dell'Italia di ct Ferdinando De Giorgi contro la Germania, valevole per la Pool A degli europei di volley maschile. Azzurri già sicuri aritmeticamente del primo posto, tedeschi invece del terzo.

Questa sera alle ore 21.05 al "Pala Rossini" di ancona si disputerà il match Italia-Germania, valevole per la quinta ed ultima giornata della Pool A dei Campionati europei di volley maschile, che in classifica vede gli azzurri già sicuri del primo posto grazie ai quattro successi ottenuti (senza perdere un set) contro Belgio, Estonia, Serbia e Svizzera, mentre i tedeschi sono certi del terzo posto.

Negli ottavi di finale l'Italia del ct Ferdinando De Giorgi affronterà la perdente dell'incontro odierno (Pool C) tra Macedonia-Repubblica Ceca, entrambe a sei punti, con i successi su Danimarca e Montenegro. Negli eventuali quarti invece sfiderebbe chi avrà la meglio tra Olanda-Germania.

Dove vedere Italia-Germania in tv e streaming

La sfida Italia-Germania sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito su Rai Play.

Possibilità anche di seguire l'incontro su Sky Sport Summer (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).