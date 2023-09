Italia-Macedonia, streaming gratis e diretta in chiaro? Dove vedere Europei volley maschile

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match dell'Italia di ct Ferdinando De Giorgi contro la Macedonia, valevole gli ottavi di finale degli europei di volley maschile. Gli azzurri hanno chiuso la fase a gironi al primo posto (Pool A), mentre i macedoni al quarto (Pool C).

Oggi pomeriggio alle ore 18 al "Palaflorio" di Bari, si disputerà il match Italia-Macedonia, valevole gli ottavi di finale dei Campionati europei di volley maschile, che nella prima fase hanno visto gli azzurri terminare la Pool A al primo posto con 14 punti (cinque vittorie e nessuna sconfitta), mentre i macedoni al quarto posto nella Pool C con 6 punti (due successi e tre ko).

Chi avrà la meglio, nei quarti di finale (sempre a Bari), affronterà la vincente dell'altro ottavo di finale che vedrà opposte Olanda-Germania (oggi, ore 21).

Dove vedere Italia-Macedonia in tv e streaming

La sfida di volley Italia-Macedonia sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, compreso lo streaming gratuito su Rai Play.

Possibilità anche di seguire l'incontro su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch. 204). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).