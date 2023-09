Italia-Polonia, streaming gratis e diretta tv Rai o Sky Sport? Dove vedere finale Europei volley maschile

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match dell'Italia di ct Ferdinando De Giorgi contro la Polonia, valevole per la finale degli europei di volley maschile. Nelle semifinale le due Nazionali hanno eliminato rispettivamente Francia (3-0) e Slovenia (3-1).

Domani sera alle ore 21.15 al "PalaLottomatica" di Roma, si disputerà il match Italia-Polonia, valevole per la semifinale dei Campionati europei di volley maschile, che nella prima fase hanno visto gli azzurri terminare la Pool A al primo posto con 14 punti (cinque vittorie e nessuna sconfitta); stesso risultato per i polacchi nella Pool C, ma con 15 punti.

Nella fase ad eliminazione diretta, l'Italia ha eliminato in serie, Macedonia del Nord (3-0), Olanda (3-2) e Francia (3-0), mentre la Polonia ha sconfitto Belgio, Serbia e Slovenia, sempre con il risultato di 3-1.

Dove vedere Italia-Francia in tv e streaming

La finale degli Europei maschili di volley tra Italia-Polonia sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, compreso lo streaming gratuito su Rai Play.

Possibilità di seguire l'incontro tra azzurri e polacchi anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).