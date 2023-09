Italia-USA, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Preolimpico volley femminile

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra le azzurre e le statunitensi valevole per la quinta giornata del torneo Preolimpico di volley femminile. Otto le squadre partecipanti, con le prime due che andranno direttamente alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Dal 16 al 24 settembre a Lodz (Polonia) si disputerà il torneo Preolimpico di volley femminile, che vedrà l'Ital tra le protagoniste della Pool C, insieme a Slovenia, Thailandia , Colombia, Germania, Polonia e Stati Uniti. Il regolamento prevede che le prime due classificate si qualificheranno per Parigi 2024: se le azzurre del ct Davide Mazzanti dovessero fallire la qualificazione, dovranno sperare al ranking FIVB che metterà in palio gli ultimi cinque pass.

Le azzurre del coach Davide Mazzanti, nelle prime quattro giornate hanno ottenute altrettante vittorie, contro Corea del Sud e Slovenia, Thailandia e Colombia, anche le statunitensi hanno fatto fino ad ora percorso netto e si trovano insieme all'Italia, seguono Germania e Polonia con 10.

Italia, le 14 azzurre convocate

Palleggiatrici: 4. Francesca Bosio, 23. Giulia Gennari.

Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 2. Alice Degradi, 3. Francesca Villani.

Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 24. Ekaterina Antropova.

Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini, 34. Linda Nwakalor.

Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale.

Dove vedere Italia-USA in tv e streaming

La sfida Italia-Usa (ore 20.45) sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre . Per gli abbonati di Sky l'incontro di Lodz, sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Un'altra opzione sarà la piattaforma streaming a pagamento Volleyball World TV.

Italia, calendario Preolimpico

SABATO 16 SETTEMBRE

20.45 Italia-Corea del Sud 3-0 (25-11, 25-20, 25-17)

DOMENICA 17 SETTEMBRE

20.45 Italia-Slovenia 3-0 (25-15, 25-15, 25-17)

MARTEDI’ 19 SETTEMBRE

14.30 Italia-Thailandia 3-1 (25-19, 21-25, 25-22, 25-18)

MERCOLEDI’ 20 SETTEMBRE

11.30 Italia-Colombia 3-0 (25-15, 25-20, 25-20)

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

20.45 Italia-Usa

SABATO 23 SETTEMBRE

20.45 Italia-Germania

DOMENICA 24 SETTEMBRE

20.30 Polonia-Italia