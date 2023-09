Preolimpico volley femminile, Italia ko contro gli USA

È arrivata la prima sconfitta per l'Italia di Davide Mazzanti al Preolimpico che si sta giocando in Polonia. Sylla e compagne sono uscite sconfitte per 3-1 dagli USA. Stasera si torna in campo con la Germania, vietato sbagliare per difendere il secondo posto che vale la qualificazione

Davide Mazzanti allenatore dell'Italia volley femminile

Arriva il primo dispiacere per l'Italia di volley femminile al Preolimpico in fase di svolgimento in Polonia. Le ragazze di Mazzanti sono uscite sconfitte per 3-1 nella sfida contro gli USA. La squadra azzurra tornerà in campo questa sera alle 20,45 contro la Germania.

Primo stop al Preolimpico

Siamo entrati nella fase difficile del torneo che mette in palio i due pass per Parigi 2024. L'Italia di Mazzanti ha perso per 3-1 contro gli USA. Le azzurre sono attualmente seconde a quota 12 a pari punti della Polonia. Vincere oggi sarà dunque fondamentale per giocarsi le possibilità di passaggio nell'ultima sfida contro le padrone di casa.

Tabellino e classifica

Questo il tabellino di Italia-USA e la classifica a due partite dal termine:

ITALIA-USA 1-3 (19-25; 25-23; 21-25; 18-25)

Italia: Antropova 20, Sylla 16, Lubian 8, Bosio, Pietrini 5, Danesi 7, Fersino (L). Villani 10, Degradi 1, Nwakalor S. 1, Squarcini, Gennari. N.e: Parrocchiale e Nwakalor L. All. Mazzanti

Usa: Carlini 2, Robinson 14, Ogbogu 7, Thompson 24, Larson 7, Rettke 8, Wong Orates (L). Plummer 11, Frantti. N.e: Drews, Washington, Skinner, Evans, Hentz. All. Kiraly

Classifica Pool C

Usa 5V (15 punti), Italia 4V (12 punti), Polonia 4V (12 punti), Germania 4V (10 punti), Thailandia 2V (5 punti), Colombia 1V (2 punti), Corea del Sud 0V (2 punti), Slovenia 0V (1 punti).