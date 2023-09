Preolimpico volley femminile, l'Italia si gioca tutto con la Polonia

Questa sera sfida decisiva al Preolimpico di Lodz per l'Italia di Mazzanti contro le padrone di casa della Polonia. Le azzurre cercheranno di staccare il pass per l'accesso diretto a Parigi 2024. Ieri Germania sconfitta per 3-0, buona la prova di Sylla e compagne.

Davide Mazzanti ct della Nazionale italiana di volley femminile

Dopo la sconfitta per 3-1 contro gli USA l'Italia di Davide Mazzanti rialza la testa e supera con autorevolezza la Germania per 3-0. Ora le azzurre sono prime a pari merito con USA e Polonia a quota 15. Stasera ultima sfida decisiva con la Polonia, chi vince andrà a Parigi 2024.

Preolimpico volley femminile, sfida decisiva con la Polonia

Questa sera partita importantissima al Preolimpico di Lodz per l'Italia di Davide Mazzanti. Le azzurre sono a pari punti della Polonia a quota 15. Chi vince stacca il pass per i Giochi Olimpici di Parigi del prossimo anno. Ottima reazione dell'Italia dopo la sconfitta contro gli USA. Ieri Sylla e compagne si sono imposte per 3-0 sulla Germania. Oggi ci sarà il vero banco di prova contro la Polonia che dopo il sorprendente ko per 3-2 contro la Thailandia ha ritrovato smalto battendo gli USA.

Le parole di Davide Mazzanti

Queste le parole di Davide Mazzanti raccolte sul sito della Federazione italiana volley: «Domani (oggi domenica 24 settembre ore 20,30 ndr) sarà una partita bella da giocare in un palazzetto tutto biancorosso. Sarà una sfida da pelle d’oca da vivere e giocare alla grande. Stasera (ieri ndr) più che a reagire abbiamo migliorato ciò che ieri (altroieri ndr) non ci era piaciuto anche se di fronte avevamo un avversario diverso. Abbiamo capito gli errori commessi contro gli Usa e siamo riusciti a correggerli in tempo per battere in maniera convincente la Germania. Ora però dovremo essere ancor più concreti e continui per portare a casa una partita certamente da nervi tesi».