Ritiro Preolimpico volley femminile, c'è una novità

Davide Mazzanti, ct della Nazionale di volley femminile

RITIRO VOLLEY PREOLIMPICO, ARRIVA GENNARI

C'è una novità per quanto riguarda il gruppo che sta preparando a Cavalese, provincia di Trento, il Preolimpico che si svolgerà in Polonia dal 16 al 24 settembre. Al gruppo delle 15 giocatrici a disposizione del ct Davide Mazzanti si è aggiunta la regista del Volley Bergamo 1991 Giulia Gennari. Un'altra giocatrice che non era in lista agli Europei è Francesca Villani presente però già dall'inizio del ritiro.

Questo l'elenco completo delle 16 giocatrici:

Le azzurre in collegiale a Cavalese

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio, Giulia Gennari.

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani.

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova.

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.

VIETATO SBAGLIARE

Vietato sbagliare, questo il motto che il gruppo si starà ripetendo in questi giorni di lavoro. Non sono stati giorni facili per il gruppo azzurro che si sta leccando le ferite dopo la delusione del quarto posto ai recenti Europei. L'ambiente è stato poi scosso dalla notizia della mancata partecipazione di Paola Egonu al Preolimpico. Ripartire con una buona prestazione e con il pass olimpico in tasca sarebbe un ottimo modo di reagire al difficile momento.