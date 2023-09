Volley femminile, da oggi ritiro preolimpico e intanto tiene banco il caso Egonu

Inizia oggi sabato 9 settembre a Cavalese in provincia di Trento il ritiro in vista del Preolimpico che inizierà il 16 settembre. La squadra di Davide Mazzanti, all'interno di un contesto infuocato per il caso Egonu che non sarà presente, cerca di compattarsi per superare il momento.

Davide Mazzanti ct della Nazionale italiana di volley femminile

PREOLIMPICO, NON C'E' EGONU

Tutto pronto per il ritiro di Cavalese che vedrà la Nazionale italiana femminile preparare il Preolimpico che metterà in palio il pass per Parigi 2024. In questi giorni ha tenuto banco il caso Egonu che non sarà presente, ufficialmente per osservare un periodo di riposo. Rapporto rotto con Davide Mazzanti che nel post Italia-Olanda aveva dichiarato che dopo il Mondiale dello scorso anno non aveva più la squadra in mano. Per Egonu durante la rassegna continentale c'è stata la panchina. Tanti i nomi eccellenti assenti in questi Europei durante i quali si è tentato di aprire una nuova fase. I risultati però sono stati molto deludenti con l'Italia addirittura rimasta fuori dal podio. Fino al Preolimpico tutto rimarrà congelato, poi scopriremo le mosse della Federazione.

LE 14 CONVOCATE

Queste le 14 giocatrici convocate dal ct Davide Mazzanti in vista del Preolimpico in programma dal 16 al 24 settembre a Lodz in Polonia:

Palleggiatrici: Alessia Orro, Francesca Bosio.

Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Loveth Omoruyi, Alice Degradi, Francesca Villani.

Opposti: Sylvia Nwakalor, Ekaterina Antropova.

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Federica Squarcini, Linda Nwakalor.

Liberi: Eleonora Fersino, Beatrice Parrocchiale.