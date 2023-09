Volley femminile, inizia il Preolimpico: parla Mazzanti

Inizia oggi a Lodz in Polonia il Preolimpico per l'Italia di Davide Mazzanti. Le azzurre cercano un pronto riscatto dopo la delusione del quarto posto ai recenti Europei. Prima avversaria per Sylla e compagne la Corea del Sud. Inizio del mtch alle ore 20,45.

Davide Mazzanti ct dell'Italia di volley femminile

Tutto pronto per l'inizio del Torneo Preolimpico di Lodz. L'Italia di Davide Mazzanti esordirà questa sera alle 20,45 contro la Corea del Sud. Sylla e compagne concentrate dopo un periodo a dir poco turbolento vogliono il riscatto dopo il quarto posto europeo e le tante polemiche.

Torneo Preolimpico volley femminile, le parole di Mazzanti

Queste le parole del ct della Nazionale azzurra Davide Mazzanti raccolte sul sito della Federazione italiana pallavolo: «Quello che ci apprestiamo a vivere è un momento tosto ed importante perché arriviamo all’appuntamento della Qualificazione Olimpica con una lunga estate alle spalle. Un percorso che finora ha prodotto tante emozioni e situazioni che adesso dovremo provare a convogliare in una settimana che per noi sarà molto importante a partire dalla sfida con la Corea del Sud. La VNL è stato un bel banco di prova che ci ha insegnato a gestire tre partite consecutive sia dal punto di vista fisico che del recupero delle energie mentali. Dovremo far tesoro di questo tipo di esperienza anche perché la posta in palio sarà piuttosto pesante qui a Lodz”.

Le convocate

È stato un periodo turbolento quello che ha preceduto l'inizio del Preolimpico. Come noto non sarà presente Paola Egonu mentre Alessia Orro è stata costretta ad abbandonare il ritiro a causa dell'infortunio rimediato nella finale per il terzo e quarto posto contro l'Olanda. Le nuove giocatrici quindi rispetto alle 14 protagoniste della rassegna continentale sono la regista Giulia Gennari, la schiacciatrice Francesca Villani e la centrale Linda Nwakalor sorella di Sylvia già presente agli Europei.