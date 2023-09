Volley femminile, Orro lascia il ritiro del Preolimpico

Alessia Orro lascia il ritiro del Preolimpico. In una nota della Federazione italiana pallavolo viene reso noto che la palleggiatrice sarda lascerà Cavalese. Nelle ore scorse era stato comunicato che Giulia Gennari si era aggregata al gruppo azzurro.

Alessia Orro, palleggiatrice di Milano e della Nazionale azzurra di volley

Periodo tutt'altro che tranquillo per la Nazionale di volley azzurra. La regista sarda Alessia Orro lascerà il gruppo che sta preparando il Preolimpico in programma in Polonia dal 16 al 24 settembre.

Preolimpico, Orro lascia il ritiro: la nota della Federazione

Questo il comunicato apparso sul sito della Federazione italiana pallavolo: «Cavalese. L'atleta Alessia Orro lascerà domani il ritiro della nazionale femminile e non prenderà parte al torneo di Qualificazione Olimpica di Lodz, nonostante gli accertamenti neurologici clinici e strumentali siano risultati negativi.

L'alzatrice azzurra, infatti, non è in grado di proseguire il collegiale a causa dei postumi di un trauma cranico subito durante la finale 3°-4° posto dell'ultimo Europeo femminile».