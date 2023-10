Dove vedere Supercoppa volley femminile Conegliano-Milano

Questo pomeriggio riflettori accesi sulla partita che assegnerà la Supercoppa volley femminile. Conegliano e Milano, finaliste scudetto della scorsa stagione, si sfideranno alle 17,30 a Livorno per la conquista dell'ambito trofeo. Paola Egonu si presenta da super ex

La Supercoppa italiana volley femminile è il primo trofeo che si assegnerà in questa stagione. Conegliano e Milano sono pronte a darsi battaglia in un match che si preannuncia spettacolare. Le due squadre si candidano ad essere assolute protagoniste in questa stagione.

Ecco dove vedere la Supercoppa volley femminile Conegliano-Milano in programma oggi sabato 28 ottobre a Livorno alle 17,30: diretta televisiva in chiaro alle 17.30 su Rai 2. Diretta in video streaming anche su volleyball world tv (in abbonamento).

Uno dei temi sicuramente più interessanti sarà la sfida alla sua ex squadra di Paola Egonu. La stella da quest'anno in forza a Milano ha già stupito in positivo per il suo rendimento. Dall'altra parte della rete però c'è quel Daniele Santarelli che la conosce benissimo e che avrà studiato le mosse, qualora ce ne fossero, per provare ad arginarla.

Conegliano è partita alla grande e guida al momento la classifica in campionato a punteggio pieno insieme a Novara. Una cosa sicura però è che quest'anno le concorrenti come Scandicci e proprio Milano sembrano aver ridotto il gap dalle pantere. Già questa sera scopriremo se l'Imoco risulterà ancora la squadra da battere.

Le dichiarazioni

Queste le dichiarazioni alla vigilia della Supercoppa volley femminle Conegliano-Milano:

Alessia Orro (Capitana Allianz Vero Volley Milano): «Quest’anno abbiamo un team molto competitivo, sono grata di giocare con grandi campionesse: rende tutto più facile. Wolosz? Io l’ho detto tante volte a Joanna: spero un giorno di riuscire a vincere tutto quello che ha vinto lei. Per me è una grande ispirazione, mi spinge ad alzare sempre l’asticella e a dare il massimo in continuazione».

Isabelle Haak (Imoco Volley Conegliano) :«Tutti mi chiedono del confronto diretto tra me ed Egonu, ma a me delle sfide individuali interessa poco. Paola è una grande giocatrice, sarà bello affrontarla ancora, ma penso al mio contributo per la squadra, è come squadra che dobbiamo approcciare questa come tutte le altre partite, la nostra forza è l’unione del gruppo. Milano è stata una grande avversaria nell’ultima finale scudetto, adesso è ancora più forte e piena di talento, sarà interessante giocarci contro e vedere che partita verrà fuori, di certo sarà un match di spettacolo ed emozioni. Noi ci stiamo allenando bene, siamo partite forte in campionato e vogliamo provare a portare a casa il primo trofeo, siamo consapevoli che dovremo giocare una super partita ».