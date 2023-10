Italia-Cuba, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Preolimpico volley maschile

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match tra gli azzurri e i caraibici, valevole per la sesta giornata del torneo Preolimpico di volley maschile. Otto le squadre partecipanti, con le prime due che andranno direttamente alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 (le 13.30 locali) a Rio de Janeiro si disputerà il match Italia-Cuba, valevole per sesta giornata del torneo Preolimpico di volley maschile. In classifica gli azzurri sono al secondo posto con 12 punti, grazie alle vittorie su Repubblica Ceca (3-1), Qatar (3-0) Ucraina (3-0) ed Iran (3-0), mentre la Nazionale caraibica è quarta con nove punti (tre successi e due sconfitte). Domani ore 15 italiane, chiusura contro i padroni di casa del Brasile.

Il regolamento prevede che le prime due classificate si qualificheranno per Parigi 2024: se la Nazionale italiana del ct Ferdinando De Giorgi dovessero fallire la qualificazione, dovrà sperare al ranking FIVB, che metterà in palio gli ultimi cinque pass.

Italia, i 14 azzurri convocati

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi.

Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti.

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

Dove vedere Italia-Ucraina in tv e streaming

La sfida Italia-Cuba (ore 18.30) sarà visibile su Sky Sport Max (canale 205 del decoder). Per gli abbonati di Sky l'incontro di Rio, sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Un'altra opzione sarà la piattaforma streaming a pagamento Volleyball World TV.