Volley, Milano-Piacenza streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Superlega

Domenica 29 ottobre alle ore 16:30 andrà in scena il primo match stagionale all’Allianz Cloud di Milano tra l'Allianz Milano e la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Ecco di seguito tutti i dettagli sul match di Superlega e dove vederlo in diretta tv e streaming LIVE

Domenica 29 ottobre alle ore 16:30 all'Allianz Cloud di Milano andrà in scena la seconda giornata di Superlega tra l'Allianz Milano e la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Le due formazioni si sono già affrontate due volte in preseason in pre season, ma entrambe non erano al completo per gli impegni con le nazionali di alcuni atleti. Inoltre, la formazione di casa è reduce dalla sconfitta, con match point sprecato, contro la Valsa Group Modena per 3 a 2 (25-19, 12-25, 21-25, 26-24, 15-12). La formazione ospite, invece, arriva dalla convincente vittoria contro Padova per 3 a 0 (25-21, 25-19, 25-16). Ecco di seguito dove vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Dove vedere Milano-Piaceza in diretta tv e streaming

Il match dell'Allianz Cloud tra Milano e Piacenza sarà trasmesso in diretta tv su Volleyball TV e su Rai Sport. Inoltre, sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming sempre in esclusiva sulla piattaforma Volleyball TV e su RaiPlay.