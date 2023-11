Volley, Piacenza-Civitanova streaming live e diretta tv gratis: dove vedere la semifinale di Supercoppa

Tutto pronto al Biella Forum per la ventottesima edizione della Supercoppa italiana di volley dove Perugia, Trento, Piacenza e Civitanova si sfidano per alzare il primo trofeo stagionale. Ecco di seguito i dettagli sulla semifinale tra Piacenza e Civitanova

Martedì 31 ottobre alle ore 20:30 al Biella Forum di Biella andrà in scena la seconda semifinale della ventottesima edizioni della Supercoppa Italiana tra la Gas Sales Piacenza e la Cucine Lube Civitanova. La formazione emiliana partecipa per la prima volta alla competizione, mentre la formazione marchigiana, finalista nella 2022, insegue la sua quinta Supercoppa italiana. Ecco di seguito dove vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Dove vedere Piacenza-Civitanova in diretta tv e streaming

La seconda semifinale che andrà in scena alle ore 20:30 al Biella Forum sarà trasmessa in diretta tv gratis su Rai Sport. Inoltre, sarà possibile seguire la sfida in diretta streaming su RaiPlay e sulla piattaforma Volleyball TV