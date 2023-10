Roma Volley Club-Chieri 0-3: le piemontesi espugnano la Capitale giocando un'ottima partita

Cronaca del match disputato al "Palazzetto dello Sport" tra Roma Volley Club e Reale Mutua Fenera Chieri '76 vinto dalla squadra piemontese con il risultato di 3-0 (18-25, 20-25 20-25), che con questa vittoria si porta a tre punti, mente le romane rimangono con due.

Oggi pomeriggio al "Palazzetto dello Sport" di Roma si è disputato il match tra Roma Volley Club-Reale Mutua Fenera Chieri '76, (2.a giornata del campionato di Serie A), vinto da quest'ultime con il risultato di 3-0 (18-25, 20-25 20-25, i parziali)

Incontro che cominciava nel segno dell'equilibrio (8-8), fino a quando la squadra romana riusciva a prendere il primo vantaggio (11-8), ma era un fuoco di paglia, visto che la squadra piemontese cominciava ad ingranare e con un parziale di 7-1 andava in vantaggio per 15-12, costringendo coach Giuseppe Cuccarini in questo lasso di tempo, a chiedere due time out per cercare di risistemare la squadra. Chieri però non si scomponeva e chiudeva il primo set con il risultato di 25-18, complice qualche errore di troppo in attacco delle loro avversarie.

Anche il secondo set iniziava punto a punto (8-8), poi le ragazze di coach Giulio Bregoli prendevano un vantaggio di sei punti (16-10), grazie ad un parziale di 8-2, risultato alla fine decisivo: infatti la Roma Volley Club nonostante la grande spinta dei tifosi, e un buon finale di set, non riusciva a colmare il gap (25-20, il risultato), con Chieri che si portava avanti di due set.

Terzo set che vedeva questa volta Chieri partire forte (6-3), ma la squadra capitolina era brava a ricucire subito lo strappo raggiungendo prima il pareggio (6-6) e poi il vantaggio (10-8), con coach Bregoli che doveva chiamare il time out, servito a tamponare la situazione. Il momento decisivo dell'ultimo parziale avveniva quando Roma in vantaggio 15-12, subiva un parziale di 10-1, andando sotto (22-16). A quel punto la squadra torinese gestiva l'ottimo vantaggio e andava a chiudere per 25-20. Migliori marcatrici: Celeste Plak (Roma) e Avery Skinner (Chieri) autrici rispettivamente di 11 e 17 punti.

Con questo primo successo stagionale, in classifica Chieri si porta a 3 punti, mentre la squadra capitolina rimane con 2. Prossimo turno Reale Mutua Fenera Chieri '76-Imoco Conegliano (sabato 21, ore 18) e Roma Volley Club-Uyba Volley Busto Arsizio (domenica 22, ore 17).

Roma Volley Club-Chieri 0-3: il tabellino del match

ROMA VOLLEY CLUB – REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 0-3 (18-25; 20-25; 20-25)

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 7, Bechis, Rivero n.e., Ciarrocchi 2, Plak 11, Ferrara (L), Rucli 1, Valoppi, Correa 6, Melli 1, Schwan 9, Muzi n.e, Madan, Fratini n.e. All. Giuseppe Cuccarini

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Grobelna 6, Weitzel 7, Gray 10, Kingdon 15, Skinner 17, Spirito (L), Morello, Anthouli 4, Papa, Zakchaiou 4, Kone n.e., Viktoria n.e., Rolando (2L) n.e.

Arbitri: Canessa Maurizio, Cavalieri Alessandro Pietro

Spettatori: 2.100