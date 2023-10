Supercoppa volley femminile, Egonu carica le compagne: le sue parole

Sale l'attesa per il primo grande appuntamento della stagione. Sabato sera Conegliano e Milano si contenderanno l'assegnazione del primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana. Ex di lusso Paola Egonu che carica squadra e ambiente in vista dell'importante evento.

Sabato sera alle 17,30 a Livorno si assegnerà il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana di volley femminile. Conegliano e Milano si contenderanno l'ambita coppa. Il match presenta interessantissimi spunti, in primis la presenza in campo della super ex di turno Paola Egonu.

Le dichiarazioni di Paola Egonu alla vigilia della Supercoppa volley femminile

Sale l'attesa per il primo grande evento della stagione. A Livorno Milano e Conegliano si contenderanno l'assegnazione della Supercoppa italiana. Carica Paola Egonu che sarà regolarmente in campo dopo la paura per la sua uscita al quinto set in occasione della partita vinta in campionato contro Scandicci. Per lei un leggero sovraccarico al ginocchio come spiegato in settimana dal club. Queste le parole di Paola Egonu raccolte sul sito del club lombardo: « Le sensazione alla vigilia sono positive, stiamo lavorando molto bene. Stiamo cercando di creare quell’alchimia di squadra, anche se ovviamente son passate solo poche partite. Sono carica e non vedo l’ora. Le prime partite sono andate come speravo, sono molto felice soprattutto dell’ultima partita dove è venuta fuori la squadra che possiamo essere. Un bel match combattuto e sono contenta di aver ottenuto i due punti. Sabato sarà una partita intensa e di alto livello: sono sicura mi divertirò un sacco».

Partita dal difficile pronostico

Una partita dal difficile pronostico quella tra Milano e Conegliano. Le due squadre sono in un ottimo momento di forma, le previsioni di precampionato sono al momento rispettate. Egonu lancerà la sfida alle proprie ex compagne e a uno degli allenatori, Daniele Santarelli, che l'ha fatta letteralmente esplodere. Lo spettacolo sarà assicurato.