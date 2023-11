Volley, Trento-Perugia streaming live e diretta tv gratis: dove vedere la semifinale di Supercoppa

Tutto pronto al Biella Forum per la ventottesima edizione della Supercoppa italiana di volley dove Perugia, Trento, Piacenza e Civitanova si sfidano per alzare il primo trofeo stagionale. Ecco di seguito i dettagli sulla semifinale tra Trentino e Perugia

Martedì 31 ottobre alle ore 17:30 al Biella Forum di Biella andrà in scena la prima semifinale della ventottesima edizioni della Supercoppa Italiana tra l'Itas Trentino e la Sir Susa Vim Perugia. Per il terzo anno consecutivo, come accaduto nel 2021 e 2022, le due formazioni si affronteranno nella semifinale della Final Four della competizione e per la quarta volta negli ultimi dodici mesi tenendo conto delle sfide disputate fra regular season e Mondiale per Club. Ecco di seguito dove vedere la sfida in diretta tv e streaming

Dove vedere Trento-Perugia in diretta tv e streaming

La prima semifinale che andrà in scena al Biella Forum sarà trasmessa in diretta tv gratis su Rai Sport. Inoltre, sarà possibile seguire la sfida in diretta streaming su RaiPlay e sulla piattaforma Volleyball TV.