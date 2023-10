Volley femminile A1, Conegliano vuole il primo trofeo della stagione

Sabato sera le pantere di Conegliano proveranno ad alzare al cielo il primo trofeo della stagione, la Supercoppa italiana. Dall'altra parte della rete ci sarà Milano dell'ex Paola Egonu. Livorno ospiterà l'attesissimo evento. Entrambe le squadre hanno fatto un ottimo avvio in campionato , pronostico in bilico.

Daniele Santarelli allenatore delle pantere di Conegliano

Sabato sera riflettori accessi sulla Supercoppa italiana di volley femminile. A Livorno andrà in scena l'attesissima sfida tra Conegliano e Milano, le due finaliste scudetto dello scorso campionato.

Supercoppa italiana volley femminile, chi la spunterà?

Sale l'attesa per la sfida che sabato pomeriggio dalle 17,30 assegnerà la Supercoppa italiana. Milano e Conegliano le due protagoniste e tanti temi interessanti in primo piano. Uno su tutti la presenza dell'ex di lusso Paola Egonu. L'allenatore delle pantere, Daniele Santarelli, è però il coach più vincente dell'ultimo periodo e quindi la squadra da battere sembra essere al momento ancora Conegliano. Questa sfida oltre naturalmente ad assegnare il trofeo sarà anche molto indicativa per tracciare un pronostico della stagione. Siamo solo all'inizio ovviamente ma chi la spunterà acquisirà oltre che una coppa prestigiosa una buona iniezione di fiducia per il campionato.

Buon inizio in campionato delle pantere

Le pantere hanno cominciato bene la stagione vincendo i primi tre incontri a punteggio pieno. Ora in vista di questa partita che assegnerà la Supercoppa italiana di volley femminile si azzererà però tutto. Difficile fare un pronostico netto, sarà certamente una sfida combattutissima che regalerà ai tifosi al palazzetto e a casa grandi emozioni.