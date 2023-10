Volley femminile A1, il programma della 4° giornata

Mentre Conegliano e Milano scenderanno in campo per la conquista della Supercoppa italiana, le altre squadre del campionato volley femminile A1 saranno impegnate per la 4° giornata di andata. Novara cercherà di continuare la striscia positiva, Trento e Busto a caccia di punti.

Programma 4° giornata campionato volley femminile A1

Questo il programma completo della 4° giornata di andata del campionato volley femminile serie A1:

Bergamo-Cuneo (sabato 28 ottobre ore 20,30); Scandicci-Casalmaggiore (domenica 29 ottobre ore 17); Vallefoglia-Pinerolo (domenica 29 ottobre ore 17); Trento-Firenze (domenica 29 ottobre ore 17); Busto Arsizio-Novara (domenica 29 ottobre 18,30)

Novara cerca l'allungo, Trento i primi punti

Match interessanti quelli che propone il programma della 4° giornata di andata del campionato volley femminile serie A1. Novara cerca di dare continuità al grande avvio di stagione che la vede prima a 9 punti con tre vittorie in altrettanti match. Dall'altra parte della rete Busto di Velasco che è invece a caccia della prima vittoria. Stesso obiettivo per Trento ultima a quota zero. Non sarà però semplice l'incontro casalingo contro Firenze. Vallefoglia cercherà di confermare lo splendido inizio contro Pinerolo pronta sicuramente a dare battaglia mentre Scandicci, dopo il ko in extremis contro Milano, attende in casa Casalmaggiore. Completa il quadro Bergamo-Cuneo.