Volley femminile A1, Milano batte Scandicci: apprensione per Egonu

Partita spettacolare quella andata in scena tra Milano e Scandicci. Le ragazze di coach Marco Gaspari l'hanno spuntata al tie-break. Apprensione per Paola Egonu che è stata costretta ad uscire nel corso del quinto set per un infortunio al ginocchio.

Sylla, una delle protagoniste di Milano

Volley femminile A1, Milano fa suo il big match di giornata e supera Scandicci al quinto set dopo aver subito la rimonta delle toscane. Sylla e compagne avanti infatti per 2 set a 0 (27-25, 25-18) hanno subito la reazione delle ragazze di Barbolini che hanno vinto i successivi due parziali (25-27, 22-25). Combattutissimo il tie-break che ha visto Milano spuntarla per 16-14. Apprensione per Paola Egonu che proprio nel corso del quinto set è stata costretta ad uscire per un problema al ginocchio. Si valuterà l'entità del problema. Milano è stata brava a non farsi innervosire dall'episodio. Ha mantenuto sangue freddo trovando il successo. Scandicci nonostante il ko ha dimostrato e confermato di essere squadra attrezzata per vincere lo scudetto.