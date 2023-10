Volley femminile A1, Novara che inizio! Ora Bernardi sfida Velasco

Grande avvio di stagione per Novara che dopo tre gironate del campionato volley femminile serie A1 è a punteggio pieno insieme a Conegliano. Lorenzo Bernardi, neo coach delle piemontesi, sembra essersi calato benissimo nella realtà della pallavolo in rosa. Domenica test importante contro il suo maestro, Julio Velasco.

Bernardi sfida Velasco

Domenica non sarà una sfida come le altre quella che metterà una di fronte all'altra Busto Arsizio e Novara. Si incroceranno in panchina Julio Velasco e Lorenzo Bernardi, due dei pilastri della Generazione dei Fenomeni. Velasco guidò infatti da ct il neo allenatore di Novara alla conquista del mondiale. Sembra passato un secolo, ora si sfideranno da avversari nello stesso ruolo. Busto cerca la prima vittoria stagionale, Novara invece di dare continuità ad un ottimo avvio di stagione. Alla viglia del campionato di volley femminile serie A1 il trittico delle favorite per la vittoria dello scudetto era Conegliano-Milano-Scandicci. Novara sembra però avere i numeri per sognare in grande. Busto ha avuto un inizio non semplice anche se il calendario non è stato dei più facili. Ora però è arrivato il momento di trovare il primo sorriso stagionale.