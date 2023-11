Volley femminile A1, Novara protagonista di un grande inizio

Novara è sicuramente una delle squadre che ha meglio impressionato in questo inizio di stagione. La squadra di coach Lorenzo Bernardi, alla sua prima esperienza su una panchina femminile, è prima in classifica a punteggio pieno. L'ultimo successo quello ottenuto in trasferta domenica contro Busto Arsizio.

Novara è stata protagonista di un grande avvio di stagione. Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi sono infatti prime a punteggio pieno nel campionato di volley femminile serie A1. I pronostici della vigilia avevano parlato di Conegliano, Milano e Scandicci come favorite per lo scudetto, Novara però sembra voler dire la sua.

Volley femminile A1, un grande inizio di Novara

L'ultimo in ordine cronologico è stato il successo nel derby del Ticino contro Busto Arsizio. Novara viaggia a punteggio pieno con quattro vittorie ottenute in altrettante partite. Lorenzo Bernardi sembra essersi calato perfettamente nel mondo del volley in rosa, una prima assoluta per lui che fino a questo momento aveva allenato top club nel maschile. Il successo contro il suo maestro Velasco ha confermato l'ottimo momento della squadra che si candida ad essere una delle grandi protagoniste della stagione. Novara non è certo poco abituata alle zone alte, nell'ultmo decennio è stata la grande antagonista di Conegliano. Negli ultimi due anni ha perso perà lo scettro di contendente unica delle pantere per la vittoria del tricolore a vantaggio di Milano.

C'è molta curiosità nel vedere come si comporterà la squadra negli scontri diretti, intanto Chirichella e compagne si godono l'ottimo momento. Prossimo impegno in campionato la sfida casalinga di domani 1 novembre contro Trento.