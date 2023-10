Volley femminile A1, verso il big match Milano-Scandicci

Milano e Scandicci sono due delle squadre che decisamente puntano alla vittoria dello scudetto. In particolare le lombarde con l'arrivo della stella Paola Egonu si candidano a raggiungere il loro primo storico tricolore. Ottima la partenza per entrambe, si arriva già ad un primo importante scontro diretto.

Sylla della Vero Volley Milano

Grande spettacolo in programma domenica 22 ottore alle 17,30 all'Allianz Cloud Arena. Per la terza giornata del campionato volley femminile serie A1 in programma il big match Milano-Scandicci. Le due squadre insieme a Conegliano e Novara sono al momento a punteggio pieno a quota 6.

Nella terza giornata del campionato volley femminile serie A1 terrà banco il big match attesissimo tra Milano e Scandicci. Le due squadre si candidano ad essere le principali rivali di Conegliano per la vittoria finale. Non a caso il terzetto, insieme ad un'ottima Novara, è attualmente a punteggio pieno. Ovviamente prematuro parlare di bilanci ma la sfida dell'Allianz Cloud di Milano potrà regalare già importanti indicazioni.

Paola Egonu sembra già essersi calata nel ruolo di trascinatrice delle lombarde, dall'altra parte della rete c'è però la squadra di coach Massimo Bartolini che ormai da qualche stagione sta tentando l'assalto allo scudetto. La sfida Egonu-Antropova sarà entusiasmante. La stella in ascesa di Scandicci nella partita vinta domenica contro Busto ha siglato 27 punti.

Lo spettacolo sarà assicurato e scopriremo chi tra queste due grandi stelle la spunterà.