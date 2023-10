Volley femminile serie A1, le best scorer dell'esordio

È iniziato il week end scorso il campionato di volley femminile serie A1. Vittorie per Conegliano, Milano, Scandicci e Novara. Come di consueto oltre alla classifica delle squadre occhi puntati sulle best scorer di giornata. Intanto Egonu ha iniziato alla grande la nuova avventura a Milano.

È iniziato nel week end il campionato di volley femminile serie A2 che tra i grandi temi quest'anno ha portato il ritorno nel massimo campionato italiano di Paola Egonu. Vincono le big compresa Novara che ottiene il primo vero grande successo di giornata, lo 0-3 in trasferta nel derby contro Chieri.

Volley femminile A1, vincono le big, bene Roma

Nella prima giornata del campionato volley femminile serie A1 le big rispettano il pronostico della vigilia. Conegliano ha superato in casa per 3-0 Trento, Milano ha vinto il derby contro Busto di Velasco sempre per 3-0, stesso risultato che ha acconpagnato la vittoria di Scandicci in uno degli altri derby di giornata, quello toscano contro Firenze. Molto bene Novara che in trasferta si è imposta per 0-3 sul campo di Chieri e per la matricola Roma che ha superato fuori casa al quinto set Vallefoglia. In un primo turno di campionato caratterizzato dai derby, acuto di Cuneo che sempre in 5 set ha vinto a Pinerolo.

Le best scorer

Queste le prime cinque realizzatrici dopo la prima giornata del campionato volley femminile serie A1:

Da Silva Lorrayna Marys (Volley Bergamo) 1991: 29 punti Smarzek Malwina (Trasportipesanti Casalmaggiore): 22 punti Bici Erblira Roma Volley Club: 22 punti

Da Silva Lorrayna Marys (Volley Bergamo 1991): 29

Storck Maja (Wash4green Pinerolo): 28 punti

Akimova Vita (Igor Gorgonzola Novara): 21 punti