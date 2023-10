Volley serie A1, vincono Conegliano e Milano

Bene Milano e Conegliano che vincono in trasferta negli anticipi della seconda giornata del campionato volley serie A1. Le pantere superano 0-3 Cuneo mentre Milano la neopromossa Trento per 1-3. Egonu sigla 26 punti. Le due formazioni si candidano ad essere le grandi protagoniste, insieme a Scandicci, nella lotta scudetto

Sylla MVP nella vittoria di Milano per 1-3 contro Trento

Gli anticipi della 2° giornata campionato volley A1, i tabellini

Questi i tabellini dei due anticipi della seconda giornata campionato volley femminile serie A1:

Itas Trentino – Allianz Vero Volley Milano 1-3 (17-25; 20-25; 25-23; 18-25)



Itas Trentino: Shcherban 10, Moretto 4, Dehoog 10, Michieletto 4, Marconato 5, Guiducci, Parlangeli L, Mason 10, Zago 6 n.e. Oliveto, Stocco, Angelina, Gates, Mistretta L All. Sinibaldi

Allianz Vero Volley Milano: Orro 6, Egonu 26, Sylla 12, Daalderop 12, Rettke 8, Folie 6, Parrocchiale L, Candi 5, Malual, Prandi n.e. Cazaute, Heyrman, Bajema, Piciocchi L All. Gaspari

HONDA OLIVERO SAN BERNARDO CUNEO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3

(20-25,12-25,14-25)



Cuneo: Signorile 1, Adelusi 6, A.Haak 8, Kubik 1, Sylves 3, Hall 3, Scognamillo (L), Scola 1, Tanase 2, Stigrot 7, Ferrario (L), Molinaro, Thior ne, Enweonwu ne. All. Bellano, vice all. Aime

Conegliano: I.Haak 17, Squarcini 12, De Gennaro, Lubian 8, Plummer 11, Robinson Cook 5, Wolosz 4, Bardaro, Bugg ne, Gennari ne, De Kruijf ne,Lanier ne, Piani ne, Orso ne. All. Santarelli