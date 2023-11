Champions volley femminile, i risultati delle italiane

Inizia l'avventura europea in Champions League per le tre italiane che proveranno a tenere alto il nome dell'Italia per la più importante competizione per club a livello continentale. Hanno già giocato Scandicci e Conegliano mentre oggi ci sarà l'esordio di Milano

Ieri sera è iniziato ufficialmente il percorso delle italiane in Champions League. Si è cominciato infatti con i gironi che hanno registrato le vittorie come da pronostico per Scandicci e Conegliano. Oggi tocca a Milano.

Champions volley, i risultati delle italiane

Ecco i risultati in Champions volley femminile per Scandicci e Conegliano:

Savino Del Bene Scandicci – Maritza Plovdiv: 3-0 (25-15, 25-14, 25-11)

Savino Del Bene Scandicci: Alberti n.e., Herbots 15, Zhu Ting 13, Ruddins n.e., Di Iulio 3, Villani n.e., Ognjenovic n.e., Parrocchiale (L2), Armini (L1), Nwakalor n.e., Washington 6, Carol 8, Antropova 19, Diop n.e. All.: Barbolini M.

Maritza Plovdiv:Todorova (L2), Slavcheva, Hristokova 5, Guncheva, Koeva 4, Debell 6, Pashkuleva (L1), Saykova 5, Krivoshiiska 4, Angelova n.e., Milicevic, Dudova 7. All.: Krachanov B.



Arbitri: László Adler – Blaz Markelj

Durata: 1h 8′ (24′, 23′, 21′)

Attacco (Pt%): 63% – 34%

Ricezione Pos% (Prf%): 44% – 28% (22% – 10%)

Muri Vincenti: 8-1

Ace: 11-2

MVP: Herbots

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-ASTERIX BEVEREN 3-0 (27-25,25-16,25-16)



A.Carraro Imoco: Wolosz, Haak 3, Plummer 3, Robinson Cook ne, Fahr ne, Squarcini 8, De Gennaro, Gennari 4, De Kruijf 9, Lanier 10, Bugg 3, Piani 15, Bardaro 3, Lubian ne, All.Santarelli.



Beveren: Stragier 8,Vos 16, Cos 1, Krenicky 2, Overwater 4, Koulberg 9, Debouck, Neukfens 1, Vlahovic 1, Gilson ne, Debout, Wouters ne. All. Vansnick



Arbitri: Ozbard e Valentard



Durata set: 32′,23′,21′



Spettatori: 2.830



Note: Errori battuta Co 10, Be 10; Aces: 8-6 ; Muri: 9-1 ; Errori attacco: 5-4



MVP: Bugg

Ampio turn over per Conegliano, oggi tocca a Milano

Nella sfida di ieri al Palaverde coach Daniele Santarelli ha optato per un ampio turn over. Conegliano è squadra strutturata per avere una panchina lunga e di assoluto valore, i risultati si sono visti in campo. Milano farà il suo esordio oggi giovedì 9 novembre con le serbe del Jedinstvo Stara Pazova. Squadre in campo alle ore 20 all' Opiquad Arena di Monza.