Novara-Milano, dove vedere big match 7° giornata volley femminile A1

Per Novara grande protagonista di questo inizio di stagione arriva il big match contro Milano. Le piemontesi non devono perdere per confermare di poter puntare allo scudetto, Milano idem per non fallire uno scontro diretto importante per classifica e fiducia.

Myriam Sylla della Vero Volley Milano

Big match della 7° di andata campionato volley femminile serie A1 sarà Novara-Milano, partita dove vedere molte campionesse in campo. Novara a punteggio pieno è al primo scontro diretto in chiave scudetto.

Dove vedere Novara-Milano, campionato volley femminile serie A1

Ecco dove vedere il big match della 7° di andata campionato volley femminile serie A1 Novara-Milano: la partita potrà essere seguita in diretta a partire dalle ore 15,45 di domenica 12 novembre su Rai 2 e in diretta streaming su Volleyball World TV. Riflettori dunque accesi su una partita attesissima che vedrà le piemontesi affrontare per la prima volta in stagione una pretendente al titolo. Novara fino a questo momento è stata perfetta , dall'altra parte della rete ci sarà Milano che però dopo il ko interno contro Conegliano non può permettersi un altro passo falso. Le pantere dell'Imoco stanno viaggiando a mille e la consapevolezza di poter competere per il tricolore passa inevitabilmente attraverso tappe fondamentali in regular season. Una cosa è certa, Novara-Milano sarà una sfida spettacolare.

La classifica

Dopo 6 giornate di campionato Novara è a punteggio pieno, tutte vittorie da 3 punti per le ragazze di coach Lorenzo Bernardi. Milano staccata di 7 punti dalla vetta deve accorciare il gap:

Questi i risultati della 6° di andata:

Trento-Scandicci 0-3; Chieri-Pinerolo 3-0; Roma-Bergamo 3-0; Milano-Conegliano 1-3; Busto Arsizio-Vallefoglia 3-0; Firenze-Casalmaggiore 0-3; Cuneo-Novara 0-3

Questa la nuova classifica:

Novara 18, Conegliano 15, Scandicci 13, Milano 11, Chieri 9, Pinerolo 9, Firenze 9, Roma 8, Cuneo 7, Casalmaggiore 7, Vallefoglia 7, Busto Arsizio 4, Bergamo 3, Trento 0.