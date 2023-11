Volley A1, Busto rinasce: parla Velasco

Nella 6° giornata di andata del campionato volley femminile serie A1 è da segnalare la rinascita di Busto Arsizio che dopo 5 sconfitte trova il primo successo stagionale. Le farfalle superano Vallefoglia per 3-0. Tre punti importanti che ridanno entusiasmo ad un ambiente scosso dall'inizio complicato.

Julio Velaso allenatore delle farfalle di Busto Arsizio

Le parole di Julio Velasco

Queste le parole di Julio Velasco raccolte sul sito del club bustocco nel post Busto Arsizio-Vallefoglia: « È una vittoria che ci fa molto bene: abbiamo giocato contro squadre forti ed abbiamo perso a Pinerolo e Roma. È stato importante iniziare bene subito la partita e siamo molto contenti. È difficile quando le vittorie non arrivano e non soltanto il gruppo c’è ma ci sono giocatrici che si allenano molto per essere sempre pronte. Anche Giuliani, che è molto giovane, è stata brava e speriamo che l’infortunio di Piva non sia niente di grave. Bracchi è una ragazza che ha delle possibilità fisiche notevolissime. È una ragazza che lavora bene ed ha grande carattere e gioca bene e lucidamente ».

Volley A1, un salto in classifica per Busto

La vittoria ottenuta dalle farfalle nella 6° di andata del campionato di volley femminile serie A1 è stata importante anche in termini di punti in classifica. Lualdi e compagne ora salgono a 4 punti lasciando le ultime due posizioni a Bergamo e Trento ancora a zero.

Questa la nuova classifica:

Novara 18, Conegliano 15, Scandicci 13, Milano 11, Chieri 9, Pinerolo 9, Firenze 9, Roma 8, Cuneo 7, Casalmaggiore 7, Vallefoglia 7, Busto Arsizio 4, Bergamo 3, Trento 0.