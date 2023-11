Volley, cambia la classifica delle migliori realizzatrici, ecco le novità

Volley, dopo la sesta giornata di andata del campionato di volley femminile A1 arrivano delle novità importanti nella classifica realizzatrici. Egonu entra tra le prime 5, esce dalla top five Ishikawa di Firenze. In testa alla classifica Akimova di Novara che sta accompagnando allo splendido inizio di squadra quello personale.

Si aggiorna costantemente la classifica delle migliori realizzatrici del campionato di volley femminile serie A1. Akimova di Novara continua a mantenere la testa della classifica mentre risalgono Haak ed Egonu.

Classifica migliori realizzatrici, le novità

Ecco le novità della classifica migliori realizzatrici del campionato di volley femminile serie A1. Mantiene la testa Vita Hakimova che insieme a Novara è protagonista di uno splendido inizio di stagione, 136 fino a questo momento i punti realizzati per lei. Al secondo posto si conferma Camilla Mingardi che al dispiacere della sconfitta di squadra per Vallefoglia affianca la soddisfazione personale di essere ancora sul podio con 110 punti. Risale l'opposto di Conegliano Isabelle Haak che con 105 punti si trova attualmente al terzo posto. Per il secondo anno Conegliano dorme sonni tranquilli contando sulle sue grandissime prestazioni. A proposito di opposti risale anche Paola Egonu attualmente al quarto posto con 101 punti. 17 le segnature contro l'ex squadra Conegliano nel big match del Forum. Chiude la classifica delle top five Malwina Smarzek di Casalmaggiore attualmente autrice di 97 punti.