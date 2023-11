Volley femminile A1, dove vedere il big match Milano-Conegliano

La 6° giornata di andata sarà caratterizzata dal big match del Forum di Assago tra Milano e Conegliano. Le due squadre tornano a sfidarsi a breve distanza dalla Supercoppa italiana vinta dalle pantere. Fischio d'inizio domenica 5 novembre alle ore 16

Nel week end in programma la 6° giornata di andata del campionato volley femminile serie A1. Imperdibile il big match Milano-Conegliano remake della sfida di pochi giorni fa in Supercoppa italiana. Cornice della splendida partita il Forum di Assago dove sono attesi oltre 11500 spettatori con record di presenze per una partita di volley femminile per club.

Dove vedere il big match Milano-Conegliano

Milano-Conegliano sarà la sfida di cartello della 6° giornata di andata campionato volley femminile serie A1, ecco dove vedere la partita:

MIlano-Conegliano si potrà seguire in diretta domenica 5 novembre alle ore 16 su Raisport e in diretta streaming su volleyball world tv.

Le due squadre si sono incontrate da poco in occasione della Supercoppa italiana vinta a Livorno dalle pantere di Conegliano. Una partita conquistata con autorevolezza dalle venete che nell'ultimo turno di campionato hanno superato anche Scandicci. L'Imoco di fatto quest'anno è ancora la squadra da battere.

Milano però spinta dagli oltre 11000 tifosi del Forum di Assago è squadra in grado di fare lo sgambetto alle pantere, la squadra di Gaspari dovrà provare a fare il salto di qualità per continuare a coltivare un sogno chiamato scudetto.

Questa la classifica alla vigilia della 6° di andata campionato volley femminile serie A1:

Novara 15, Conegliano 12, Milano 11, Scandicci 10, Pinerolo 9, Firenze 9, Cuneo 7, Vallefoglia 7, Chieri 6, Roma 5, Casalmaggiore 4, Bergamo 3, Busto Arsizio 1, Trento 0.