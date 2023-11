Volley femminile A1, oggi in campo per la 5° di andata

Dopo la Supercoppa italiana vinta da Conegliano pantere e Milano tornano a concentrarsi sul campionato. Oggi tutte le squadre in campo per il turno infrasettimanale che coincide con la 5° giornata di andata campionato volley femminile serie A1. Novara al comando cerca l'allungo in casa con Trento

Squadre in campo oggi mercoledì 1 novembre per la 5° giornata del campionato volley femminile serie A1. Dopo la parentesi della Supercoppa italiana vinta da Conegliano torna d'attualità la corsa per la testa della classifica. A questo proposito scontro diretto Scandicci-Conegliano.

Scandicci-Conegliano big match della 5° di andata volley A1

Il big match della 5° giornata di andata del campionato volley femminile serie A1 sarà quello tra Scandicci e Conegliano. Le toscane proveranno a fare lo sgambetto alle pantere galvanizzate dalla recente vittoria in Supercoppa italiana. ll messaggio lanciato da De Gennaro e compagne è stato chiaro, le venete sono ancora le favorite.

Quella di oggi in Toscana sarà una partita molto importante per testare il livello di Scandicci che si candida quest'anno prepotentemente per la vittoria finale. Guardando alla testa della classifica Novara in casa contro Trento avrà l'occasione di centrare la quinta vittoria consecutiva. Milano invece dopo la delusione di Supercoppa sarà attesa dal derby contro Bergamo.

Busto cerca riscatto

Cerca il primo sorriso stagionale Busto Arsizio che contro Pinerolo in trasferta proverà a centrare il primo successo stagionale. Dall'altra parte della rete però una squadra che nell'ultimo turno ha sbancato il campo di Vallefoglia. Firenze in un buon momento cerca continuità in casa contro Roma che ha dimostrato ampiamente di poter difendere questa serie A1. Completano il quadro della 5° giornata di andata volley femminile serie A1 Vallefoglia-Chieri e Casalmaggiore-Cuneo.