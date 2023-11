Volley femminile A1, risultati e classifica

Nel turno infrasettimanale coinciso con la 5° di andata campionato volley femminile serie A1 Conegliano supera in trasferta Scandicci nel big match del turno. Continua la corsa di Novara, periodo nero per Busto Arsizio che perde anche a Pinerolo. La squadra di Velasco non decolla

Daniele Santarelli allenatore delle pantere di Conegliano

Nella 5° giornata di andata del campionato volley femminile serie A1 sono arrivate delle indicazioni importanti. Conegliano dopo aver trionfato in Supercoppa italiana ha vinto anche il big match in trasferta contro Scandicci. Le pantere sembrano essere di diritto ancora una volta la squadra da battere.

Risultati e classifica 5° di andata volley femminile A1

Questi i risultati e la nuova classifica dopo la 5° di andata volley femminile serie A1:

Firenze-Roma 3-2; Vallefoglia-Chieri 1-3; Novara-Trento 3-0; Casalmaggiore-Cuneo 0-3; Scandicci-Conegliano 1-3; Bergamo-Milano 1-3; Pinerolo-Busto Arsizio 3-1

Classifica:

Novara 15, Conegliano 12, Milano 11, Scandicci 10, Pinerolo 9, Firenze 9, Cuneo 7, Vallefoglia 7, Chieri 6, Roma 5, Casalmaggiore 4, Bergamo 3, Busto Arsizio 1, Trento 0

È crisi nera per Busto Arsizio

Nella 5° di andata campionato volley femminile serie A1 sono arrivate indicazioni importanti. Una su tutte, Conegliano non ha nessuna intenzione di cedere lo scettro. Le pantere hanno liquidato in pochi giorni la pratica Milano e Scandicci dimostrando di essere al momento ancora la squadra più forte. Molto bene Novara che ha vinto tutte le partite e si prepara ai test più impegnativi, come assolutamente positivo è il momento per Cuneo, Pinerolo e Firenze. Molto male invece Busto Arsizio che sotto la cura Velasco deve ancora vedere il primo acuto stagionale. Urge muovere la classifica anche per Trento ancora a zero punti.