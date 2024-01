Serie A, volley maschile: i risultati del turno infrasettimanale

Ieri sera si è disputato il turno infrasettimanale (16.a giornata) del campionato di volley maschile Serie A, che ha visto le prove di forza delle prime due in classifica, Trentino e Perugia che hanno sconfitto in casa rispettivamente Milano e Taranto con il risultato di 3-0.

Vittorie esterne in rimonta per Civitanova sul campo di Catania e Verona su quello di Monza, mentre la sorpresa è arrivata dalla Cisterna Volley che davanti al proprio pubblico è riuscita a sconfiggere la terza forza del campionato, ovvero Piacenza, per 3-1. Questa sera (ore 20.30) sarà in programma il posticipo che vedrà opposte Padova-Modena.

Volley Serie A, risultati 16.a giornata

Itas Trentino – Allianz Milano 3-0 (25-21, 25-19, 25-21)

Sir Susa Vim Perugia – Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-18, 25-23, 25-20)

Cisterna Volley – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (23-25, 25-23, 25-22, 25-19)

Mint Vero Volley Monza – Rana Verona 2-3 (25-23, 26-24, 23-25, 22-25, 11-15)

Farmitalia Catania – Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-13, 14-25, 28-26, 15-25, 10-15)

Questa sera ore 20.30

Pallavolo Padova – Valsa Group Modena