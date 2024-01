Volley maschile, Champions League: al via la fase finale, il programma di ottavi e quarti

Questa sera prenderà il via la fase ad eliminazione diretta della Champions League di volley maschile, con i tre incontri di andata degli ottavi di finale. Trentino, Piacenza e Civitanova, avendo vinto i loro rispettivi raggruppamenti, sono già qualificati per i quarti

Questa sera prenderà il via la fase ad eliminazione diretta della Champions League di volley maschile, con i tre incontri di andata degli ottavi di finale tra le cinque seconde dei gironi e la migliore terza (Berlino): Guaguas Las Palmas-Vk Lvi Praha, Berlin Recycling Volleys-Tours Vb e Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle-Halkbank Ankara. I match di ritorno saranno in programma la settimana prossima a campi invertiti.

Le tre squadre italiane, ovvero Trentino, Piacenza e Civitanova, avendo vinto i loro rispettivi raggruppamenti sono già qualificati per i quarti di finale in calendario il 21 e 28 febbraio (andata in trasferta e ritorno in casa per Trento e Civitanova, il contrario per Piacenza).

Solamente il club emiliano già sa l'avversaria, ovvero i polacchi dello Jastrzebski Wegiel, con i dolomitici che invece affronteranno la vincente di Berlino-Tours, mentre i marchigiani chi avrà la meglio tra Kedzierzyn-Kozle ed Ankara.

Champions League volley, il programma degli ottavi e dei quarti di finale

ANDATA

martedì 30 gennaio, ore 18.30: Guaguas Las Palmas-Vk Lvi Praha

mercoledì 31 gennaio, ore 19.30: Berlin Recycling Volleys-Tours Vb

mercoledì 31 gennaio, ore 20.30: Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle-Halkbank Ankara

RITORNO

mercoledì 7 febbraio, ore 18: Halkbank Ankara-Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle

mercoledì 7 febbraio, ore 19.30: Vk Lvi Praga-Guaguas Las Palmas

giovedì 8 febbraio, ore 20: Tours Vb-Berlin Recycling Volleys

QUARTI DI FINALE

Vincente Berlin Recycling Volley-Tours Vb contro Trentino Itas

Vincente Grupa Azoty-Kedzierzyn-Kozle-Halkbank Ankara contro Cucine Lube Civitanova

Gas Sales Daiko Piacenza-Jastrzebski Wegiel

Vincente Guaguas Las Palmas-Vk Lvi Praha contro Ziraat Ankara