Aeroitalia Smi Roma-Pinerolo 3-2: le capitoline vincono al tie break, conquistando due punti importanti in zona playoff

Cronaca del match disputato al "Palazzetto dello Sport" tra Aeroitalia Smi Roma-Pinerolo vinto dalla squadra capitolina al tie break, al termine di una sfida molto avvincente. Con questo risultato la squadra di coach Cuccarini si porta a 27 punti, mentre quella di Marchiaro a 30.

Oggi pomeriggio al "Palazzetto dello Sport" di Roma si è disputato il match tra Aeroitalia Smi Roma-Wash4green Pinerolo, (20.a giornata del campionato di Serie A)

Primo set che cominciava con la squadra romana prendere un piccolo vantaggio (4-2), ma durava poco visto che le piemontesi riuscivano a ribaltare il parziale andando avanti per 10-6, costringendo coach Cuccarini a chiamare il primo time out che dava i suoi frutti, visto che le sue giocatrici riuscivano a ribaltare il risultato, andando avanti per 13-12. La prima frazione andava avanti punto a punto fino al 23-23, quando Roma riusciva prima a fare i due punti decisivi, prima approfittando di un grossolano errore in ricezione e poi facendo un bel muro, con il quale il primo set terminava 25-23.

Inizio secondo set all'insegna dell'equilibrio (7-7), poi Pinerolo andava avanti per 13-9, grazie ad un mini parziale di 6-2, rivelatosi decisivo, visto che la squadra di coach Marchiaro non si faceva più recuperare, anzi ampliava il suo vantaggio, chiudendo con il punteggio di 25-19.

Anche il terzo parziale partiva con le due squadre che non si risparmiavano, andando avanti praticamente punto a punto fino al 13-13, con le piemontesi che anche questa volta prendevano un vantaggio di tre punti (16-13), che anche questa volta le padrone di casa non riuscivano a recuperare, perdendo fiducia e terminando il set con parecchi errori (25-19).

Roma con le spalle al muro, questa volta aveva una buona partenza e andava subito sopra per 9-4 e questa volta senza accusare nessun tipo di calo, teneva bene botta al rientro delle loro avversarie. Nella parte finale del set, Pinerolo si portava però solamente a -2 (22-20 e 23-21), ma una battuta sbagliata malamente e un attacco fuori, vanificava la possibile rimonta, con le capitoline che si aggiudicavano con merito il quarto parziale, portando la sfida al quinto e decisivo set.

Nel tie break la squadra capitolina partiva subito a razzo (5-0), complice anche un calo delle loro avversarie, con coach Marchiaro che doveva chiamare time out per cercare di raddrizzare il set finale, partito come peggio non poteva. Il minuto di riposo faceva bene alle piemontesi che non si disunivano riuscendo ad arrivare a -2 (9-7), ma qui Roma non accusava più nessun calo, chiudendo la contesa in crescendo con il risultato di 15-9.

In classifica, con questo importante successo in chiave playoff, l'Aeroitalia Smi Roma conferma l'ottimo ottavo posto, portandosi a 27 punti, mentre la Wash4green Pinerolo (sesto posto) va a 30. Il prossimo weekend il campionato di Serie A osserverà un turno di riposo, visto che si giocano a Trieste le Final Four di Coppa Italia. Dopo la sosta Roma sarà impegnata un'altra volta in casa contro Casalmaggiore (sabato 24, ore 17.30), mentre Pinerolo ospiterà Milano (domenica 25, ore 18.30).

Aeroitalia Smi Roma-Pinerolo: il tabellino del match