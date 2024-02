Superlega, calendario 8ª giornata di ritorno: partite e programma in tv

Le dodici formazioni di Superlega tornano protagoniste con il turno infrasettimanale, valido per l'8ª giornata di ritorno, che andrà in scena nel giorno di San Valentino. Un mercoledì intenso che prevede tante partite di cartello fra le quali il big match Trento-Civitanova e il derby Milano-Monza

Mercoledì 14 febbraio 2024 andrà in scena la 19ª giornata, ottava del girone di ritorno, del campionato italiano di pallavolo maschile di Superlega. Squadre che scenderanno in contemporanea nella serata di San Valentino, una serata che prevede tantissime partite di cartello. Aprirà le danze il derby tra Milano e Monza (ore 20), mentre poco più tardi scenderanno in campo tutte le altre (ore 20:30). Il big match di giornata sarà Trento-Civitanova, mentre Perugia, seconda in classifica, affronterà la delicata trasferta di Cisterna. Altra sfida interessante quella tra Piacenza, terza, e Verona, la squadra più in forma del girone di ritorno. Sfida importantissima per Catania che si giocherà le sue ultime chance di salvezza in casa contro Padova, mentre Taranto sarà impegnata in trasferta a Modena.

Superlega, partite e programma tv e streaming

Ecco di seguito il programma dell'8ª giornata di ritorno del campionato di Superlega:

Mint Vero Volley Monza Allianz Milano 14/02 ore 20:00 Diretta VBTV Cisterna Volley Sir Susa Vim Perugia 14/02 ore 20:30 Diretta VBTV Farmitalia Catania Pallavolo Padova 14/02 ore 20:30 Diretta VBTV Itas Trentino Cucine Lube Civitanova 14/02 ore 20:30 Rai Sport e VBTV Rana Verona Gas Sales Bluenergy Piacenza 14/02 ore 20:30 Diretta VBTV Valsa Group Modena Gioiella Prisma Taranto 14/02 ore 20:30 Diretta VBTV Calendario 19ª giornata (ottva del girone di ritorno) e programmazione tv

Classifica Superlega:

Trento 49, Perugia 41, Piacenza 36, Civitanova 35, Verona 30, Milano 30, Monza 27, Modena 22, Cisterna 22, Padova 16, Taranto 11, Catania 5.