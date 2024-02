Trentino Civitanova, streaming live e diretta tv gratis: dove vedere il big match di Superlega

Tutto pronto alla ilT quotidiano Arena per il big match dell'ottavo turno del girone ritorno, diciannovesimo assoluto, di Superlega tra l'Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova. Ecco di seguito i dettagli sul match e dove vederlo in diretta tv e streaming

Mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 20:30 alla ilT quotidiano Arena andrà in scena il big match tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova valido per la diciannovesima giornata, ottava del girone di ritorno, del campionato italiano di pallavolo maschile di Superlega. La formazione di casa, e prima in classifica, affronta la prima partita casalinga di febbraio e arriva dal doppio successo esterno per 3-0 contro Catania e Monza. Inoltre, la formazione di coach Fabio Soli ha vinto tutte le partite senza perdere per strada punti nelle prime sette giornate di ritorno. La Cucine Lube Civitanova, quarta in classifica, arriva da quattro successi consecutivi, anche se con prestazioni altalenanti. Ecco di seguito dove vedere la sfida in diretta tv e streaming e le parole di alcuni protagonisti.

Dove vedere Trentino Civitanova in diretta tv e streaming

La sfida tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova che andrà in scena la sera di San Valentino alle ore 20:30 alla ilT quotidiano Arena sarà trasmessa in diretta tv gratis su Rai Sport. Inoltre, sarà possibile seguire la sfida in diretta streaming su RaiPlay e sulla piattaforma Volleyball TV.

Trentino Civitanova: le parole dei protagonisti alla vigilia

Ecco di seguito le parole di due protagonisti del match, ovvero di Mattia Bottolo, schiacciatore della Cucine Lube Civitanova, e di Alessandro Acquarone, palleggiatore dell'Itas Trentino:

BOTTOLO - "Vogliamo rendere la vita difficile alla capolista e riscattarci dopo la gara di andata. Una volta in campo potrei anche avere un po' di magone ripensando alla Finale Scudetto persa a Trento, ma guarderò avanti e setterò il focus sul nostro gioco! Sarà una bella sfida, la Lube ora è più amalgamata grazie al lavoro in palestra e al legame che si sta cementando tra noi giocatori. I punti di forza di Trento? Si parla di una rivale completa e solida, non mi fossilizzerei su un singolo aspetto, semmai mi concentrerei sulla cura necessaria dei dettagli per affrontare l’Itas. Sarà essenziale al fine di costruirci delle possibilità".

ACQUARONE - “E' un big match molto atteso, come sempre accade quando queste due squadre si trovano di fronte. Giocarlo in casa sicuramente sarà un piccolo vantaggio, ma sono sicuro che la Cucine Lube non ci regalerà nulla, facendoci sudare ogni punto che conquisteremo nei singoli set. Il successo serve a entrambe per alimentare le rispettive ambizioni di classifica, sarà una sfida bellissima”.