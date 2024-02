Trentino Modena, streaming live e diretta tv gratis: dove vedere il big match di Superlega

Tutto pronto alla ilT quotidiano Arena per il tradizionale “derby dell’A22” valido per la nona giornata di ritorno, ventesimo in assoluto, di Superlega tra l'Itas Trentino e la Valsa Group Modena. Ecco i dettagli sul match e dove vederlo in diretta tv e streaming

Domenica 18 febbraio 2024 alle ore 18:00 alla ilT quotidiano Arena andrà in scena il tradizionale derby dell'A22 tra Itas Trentino e Valsa Group Modena. Sfida valida per ventesima giornata, nona del girone di ritorno, del campionato italiano di pallavolo maschile di Superlega. La formazione di casa, prima della classe, arriva dal successo per 3-1 contro la Cucine Lube Civitanova e fino ad'ora ha vinto tutte le partite, senza perdere per strada punti, del girone di ritorno. Modena, ottava in classifica, arriva da due vittorie consecutive che le hanno fatto voltare pagina dopo un periodo difficile, che è costato la panchina all’allenatore Francesco Petrella. Inoltre, la formazione emiliana è stata l'unica squadra a battere Trento in questa Regular Season (3-1 nel match d'andata). Ecco di seguito dove vedere la sfida in diretta tv e streaming e le parole di alcuni protagonisti.

Dove vedere Trentino Modena in diretta tv e streaming

La sfida tra Itas Trentino e Valsa Group Modena che andrà in scena domenica 18 febbraio alle ore 18:00 alla ilT quotidiano Arena sarà trasmessa in diretta tv e streaming in esclusiva su Volleyball TV.

Trentino Modena: le parole dei protagonisti alla vigilia

Ecco di seguito le parole dei due tecnici, Alberto Giuliani (Modena) e Fabio Soli (Trento), alla vigilia dell'84esimo derby dell'A22:

GIULIANI - "In questo momento abbiamo due obiettivi: uno è la classifica, l’altro e la crescita della squadra. Voglio vedere miglioramenti da parte dei ragazzi. Ovviamente anche il risultato è importante , dobbiamo stare lì set dopo set e fare il meglio possibile. Trento è una squadra quasi perfetta, hanno fatto molti passi avanti nel corso della stagione e ci aspetta un match molto complicato. Loro vorranno sicuramente riscattare la sconfitta della gara di andata. Questa partita va inserita in una settimana in cui abbiamo giocato già due volte e speso tante energie in due gare che era fondamentale vincere. Domenica daremo il massimo e vedremo quali situazioni si creeranno. Ogni gara si inquadra in un periodo, Trento è al massimo della sua condizione, ma noi andremo lì per giocare la nostra pallavolo. L’anno prossimo? Personalmente io ora penso a migliorare le prestazioni della squadra, certamente parlo con la società ma voglio che il focus di tutti sia su questo finale di stagione".

SOLI - "La gara di andata al PalaPanini è un ricordo ben presente nelle nostre menti ed è bene che sia così perché conferma come sia necessario tenere sempre altissima la tensione. In quella circostanza avevamo iniziato bene il nostro match, ma non eravamo riusciti in seguito a mantenere alto il nostro livello di gioco, subendo l’aggressività dell’avversario capace di ribaltare il bilancio tra battuta e ricezione. Ad un certo punto, di fatto, ci eravamo spenti. La Valsa Group che sfideremo domenica è una formazione ancora diversa rispetto a quella di allora. Nel frattempo ha cambiato allenatore e ha trovato nuovi meccanismi ed equilibri di gioco. Dobbiamo quindi farci trovare pronti a qualche variazione nel sistema degli emiliani; sarà necessaria una prestazione continua e determinata".