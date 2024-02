Volley A1, colpo di Novara a Milano: le parole dell'mvp Akimova

Grande impresa nella 7° giornata di ritorno del campionato di volley femminile serie A1. Le piemontesi hanno espugnato nell'anticipo del sabato all'Allianz Cloud di Milano superando al tie-break Egonu e compagne. Si tratta della prima vittoria in uno scontro diretto.

Grande colpo in trasferta nell'anticipo della 7° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 per Novara. Le piemontesi hanno superato in cinque set Milano compiendo una grande impresa.

Volley A1: Milano-Novara, impresa delle piemontesi

Grande impresa nell'anticipo Milano-Novara per la squadra di Lorenzo Bernardi che si è imposta per 2-3 all'Allianz Cloud. Si tratta del primo successo in uno scontro diretto per le piemontesi che fino ad ora sono state protagoniste di una stagione straordinaria. Questo il tabellino:

Allianz Vero Volley Milano – Igor Gorgonzola Novara 2-3 (27-29, 25-19, 19-25, 25-22, 12-15)

Allianz Vero Volley Milano: Cazaute 9, Malual, Heyrman 4, Folie 5, Orro, Prandi ne, Pusic (L) ne, Rettke 11, Bajema 5, Sylla 20, Egonu 28, Daalderop ne, Candi 3, Castillo (L). All. Gaspari.

Igor Gorgonzola Novara: Szakmary 14, Guidi ne, Bosio 3, Bartolucci ne, De Nardi, Buijs 15, Fersino (L), Bosetti (L) ne, Chirichella ne, Danesi 8, Bonifacio 14, Akimova 23, Kapralova ne. All. Bernardi.

MVP Vita Akimova

Akimova vince il duello con Egonu

Sfida nella sfida il duello a distanza a suon di attacchi vincenti tra Egonu ed Akimova. A spuntarla la russa votata come mvp, queste le sue parole a fine match raccolte sul sito del club di Novara: « Per noi è una vittoria molto importante per il percorso in campionato ma devo dire che è stata molto positiva anche la prestazione: ci siamo divertite in campo e penso si sia visto. Credo che abbia fatto la differenza la nostra maggior pazienza in alcune situazioni decisive. Siamo reduci da settimane difficili, abbiamo giocato la nostra miglior partita in un momento in cui era davvero importante farlo e siamo molto contente».